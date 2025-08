Facci vedere gli zamponi Ida Platano parla e si scopre per la prima volta | Patologia seria

Per la prima volta da quando è diventata un volto noto del piccolo schermo, Ida Platano ha deciso di condividere una parte profondamente intima e dolorosa della sua vita. L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, da sempre sotto i riflettori, ha scelto di rompere il silenzio su una patologia che la accompagna fin dall’adolescenza: il lipedema. Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram, in cui, tra emozione e qualche lacrima, ha aperto il suo cuore ai follower, raccontando la sua battaglia contro una malattia invisibile, spesso fraintesa e oggetto di giudizi superficiali. Le parole di Ida sono arrivate dritte come un pugno, soprattutto perché precedute da anni di critiche spietate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

