Fabregas racconta cos'è successo con Strefezza | È venuto a parlarmi non ho dormito per due notti

Cesc Fabregas ha raccontato come ha vissuto la cessione di Strefezza dal Como all'Olympiacos. Il giocatore gliel'ha comunicato prima dell'amichevole con l'Ajax: "Non ho dormito per due notti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fabregas - strefezza - dormito - notti

Il Como “sperimentale“ incanta. Fabregas può essere soddisfatto. Azon una piacevole rivelazione. Strefezza, soliti lampi di classe - Il Como targato 2025 2026, sta prendendo forma, lo si è visto nell’amichevole con i Lille, squadra francese della Ligue1, con ambizioni europee, vinta dai lariani 3-2.

Fabregas: "Non ho dormito per due notti quando Strefezza mi ha dato questa brutta notizia" https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/fabregas-non-ho-dormito-per-due-notti-quando-strefezza-mi-ha-dato-questa-brutta-notizia/ar-AA1JHw2R?ocid=spr_sports& Vai su X

Fabregas racconta cos'è successo con Strefezza: È venuto a parlarmi, non ho dormito per due notti; Fabregas: Non ho dormito per due notti quando Strefezza mi ha dato questa brutta notizia; Fabregas si congeda da Strefezza: Addio scelta sua, non ho dormito per due notti.

Fabregas racconta cos’è successo con Strefezza: “È venuto a parlarmi, non ho dormito per due notti” - Il giocatore gliel’ha comunicato prima dell’amichevole con l’Ajax: “Non ho dormito per due notti”. Riporta fanpage.it

Como, Fabregas: “L’addio di Strefezza? Non ho dormito due notti” - Il Como 1907 ha un tifoso in più e anche un allenatore che negli ultimi giorni ha passato due notti insonni. Come scrive espansionetv.it