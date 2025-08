Fabio Silva complicato il Wolverhampton pretende | e Gasperini vuole altro

40 milioni spesi quando aveva appena compiuto 19 anni e solo 5 gol in 72 partite. Questo i dati sconfortanti di Fabio Silva con la maglia del Wolverhampton, un vero e proprio flop per un club inglese che, da lì, lo ha girato in prestito per quattro volte negli ultimi tre anni. Nell’ultimo di questi i primi segnali di risveglio (10 reti e 3 assist in 25 gare con il Las Palmas), ed ora il classe 2002 portoghese cerca l’ambiente giusto per sbocciare. Anche la Roma tra le squadra che si sono fatte avanti, con Massara che ha chiesto informazioni a riguardo, ma l’affare sembra alquanto complicato. L’ultimo aggiornamento lo fornisce Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano: l’operazione è anzitutto subordinata al rinnovo di contratto del giocatore col Wolverhampton (scadenza nel 2026), propedeutico ad aprire la strada al prestito con riscatto che vorrebbe la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Fabio Silva complicato, il Wolverhampton pretende: e Gasterini vuole altro