F1 Ungheria dominio McLaren nelle prove del venerdì Leclerc insegue

Budapest (Ungheria), 1 agosto 2025 - La prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Ungheria è color papaya. La McLaren ha dominato sia la prima sessione di prove libere che la seconda, piazzando in prima posizione Lando Norris e in seconda Oscar Piastri. Le monoposto di Woking volano sia nella simulazione di qualifica che in quella di gara. Il primo inseguitore, al mattino e al pomeriggio, è sempre stato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari mantiene le performance ottime già viste a Spa la scorsa settimana e stacca di quattro decimi Hamilton, più in difficoltà nel domare la SF-25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Ungheria, dominio McLaren nelle prove del venerdì. Leclerc insegue

In questa notizia si parla di: ungheria - mclaren - prove - leclerc

F1, statistiche GP Ungheria 2025. Roccaforte per due: Hamilton e la McLaren! - Il Gran Premio d’Ungheria 2025 di Formula 1 si disputerà nel fine settimana dell’ 1, 2 e 3 agosto. Sarà la quattordicesima delle ventiquattro gare in programma, nonché l’ultima prima della pausa estiva.

F1, Lando Norris: “Vincere il 200° GP per la McLaren in Ungheria sarebbe speciale” - Potrebbe essere un fine-settimana speciale per Lando Norris e la McLaren in Ungheria, tappa del prossimo week end del Mondiale 2025 di F1.

F1, buon inizio della Ferrari nel GP d’Ungheria: Leclerc tallona le due McLaren - Le McLaren iniziano con il piede giusto il fine settimana magiaro. Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, piazzano la doppietta al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Concluse le prime prove libere in Ungheria. È ancora la Mclaren a dettare il passo con Lando Norris in 1:16.052 seguito dal compagno Oscar Piastri (+0.019) e Charles Leclerc (+0.217). In quarta posizione troviamo un ottimo Hadjar seguito dall’altra Ferr… htt Vai su X

F1: in Ungheria a Norris le prime libere, poi Piastri e Leclerc. Quinto crono per Hamilton, nono Verstappen #ANSA Vai su Facebook

F1, GP Ungheria 2025: le prove libere in diretta; GP Ungheria, Norris su Piastri: McLaren davanti nelle FP1. Leclerc 3°, Verstappen solo 9°; Solo le McLaren davanti alla Ferrari di Leclerc a Budapest: come sono andate le prove libere del GP Ungheria.

Solo le McLaren davanti alla Ferrari di Leclerc a Budapest: come sono andate le prove libere del GP Ungheria - Le McLaren di Norris e Piastri primeggiano nelle prime due sessioni di prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2025: Charles Leclerc 3° con la ... Da fanpage.it

F1, Gp d'Ungheria: dominio Norris nelle prove libere. Terza la Ferrari di Leclerc, quinto Hamilton - Il britannico della McLaren fa registrare il miglior tempo nella prima sessione: alle sue spalle il compagno di squadra Piastri e il monegasco della Rossa ... Scrive corrieredellosport.it