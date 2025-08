F1 oggi in tv GP Ungheria 2025 | orari prove libere programma streaming

Oggi, venerdì 1° agosto, prende il via il fine-settimana del GP d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel piĂą breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. Una pista piuttosto particolare quella magiara, particolarmente tortuoso, che richiederĂ una messa a punto non così dissimile da quella che si nota a Montecarlo. Vedremo come le varie scuderie sapranno adattarsi anche alle possibili variazioni climatiche che ci potranno essere nel corso del week end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming

