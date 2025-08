F1 Max Verstappen | Oggi è stata una giornata difficile dobbiamo capire qual è il problema della macchina

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Le due sessioni di prove libere sono state dominate dalla McLaren con Lando Norris che ha siglato il miglior tempo in entrambe le manche. Sempre in seconda posizione Oscar Piastri che paga, nelle FP2, un ritardo di 291 millesimi dal compagno di squadra. Ottimi segnali in casa Ferrari, con Charles Leclerc terzo al termine della seconda sessione di libere. Il monegasco si è fermato a 399 millesimi dalla prima posizione, confermando quanto fatto nelle FP1. Sesto invece Lewis Hamilton, a 705 millesimi da Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Oggi è stata una giornata difficile, dobbiamo capire qual è il problema della macchina”

F1, Max Verstappen sull’impeding di Hamilton: “Non è stata colpa sua, ma del muretto Ferrari” - Max Verstappen quinto, Yuki Tsunoda escluso in Q2 e dodicesimo. Bilancio piuttosto negativo in casa Red Bull al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno.

#F1 | GP Belgio 2025, Vasseur sul venerdì di Spa: “Charles buon giro, Lewis giornata difficile. Con la sospensione siamo sulla strada giusta” Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-belgio-2025-vasseur-sul-venerdi-di-spa-charles-buon-giro-lewis- Vai su Facebook

Verstappen: "Oggi non funzionava nulla. L'asciugamano..." - Max Verstappen analizza la difficile giornata a Budapest: "Mi sono trovato un asciugamano in macchina, ho pensato di gettarlo per non rischiare che si incastrasse nei piedi. Si legge su sport.sky.it

Red Bull, quanti problemi. Verstappen: “Oggi non funzionava nulla. Non avevamo aderenza né equilibrio” - Venerdì disastroso per il campione del mondo in carica, autore solo del 14esimo tempo nelle FP2 dell'Hungaroring ... Si legge su formulapassion.it