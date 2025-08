F1 Lewis Hamilton | Mi manca ancora un pizzico di fiducia Occhio al degrado gomme

Meglio il risultato che il feeling per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo infatti ha chiuso al sesto posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest il pilota del team Ferrari ha trovato tempi interessanti, ma ha ammesso di non avere ancora la confidenza giusta con la sua vettura. La FP2 ha visto il miglior tempo di Lando Norris in 1:15.624 con 291 millesimi su Oscar Piastri. Terzo Charles Leclerc a 399 millesimi, quarto Lance Stroll a 495, mentre è quinto Fernando Alonso a 609. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Mi manca ancora un pizzico di fiducia. Occhio al degrado gomme”

