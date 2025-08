F1 Leclerc unico rivale delle Mc Laren Hamilton sesto e ancora scontento

Ancora e sempre Mc Laren, un dominio che sta diventando persino noioso in una Formula 1 nella quale ormai si giocano due partite: quella delle inavvicinabili macchine di Oscar Piastri e Lando Norris e poi il resto dove però ultimamente è la Ferrari di Charles Leclerc a emergere, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton continua ad essere lontano dal monegasco e il feeling con il team non decolla. Leclerc ha chiuso la sessione di prove libere a tre decimi dai “papaya” e nelle prove ufficiali proverĂ a mettersi in mezzo per interrompere l’egemonia che dura da tre gran premi consecutivi (Austria, Inghilterra e Belgio). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - F1, Leclerc unico rivale delle Mc Laren. Hamilton sesto e ancora scontento

In questa notizia si parla di: leclerc - laren - hamilton - unico

F1, Leclerc in prima fila a Montecarlo ma le Mc Laren restano le favorite - Aveva in testa solo la pole position Charles Leclerc, l’ha rincorsa in tutte le sessioni di prove e l’ha persa per un decimo all’ultimo giro beffato dalla Mc Laren di Lando Norris.

F1, Leclerc terzo dietro le imprendibili Mc Laren - Nel Gran Premio degli umani Charles Leclerc dopo un estenuante duello durato tutta la gara con Max Verstappen conquista il terzo posto salendo sul gradino piĂą basso del podio.

“Ho sentito l’impatto degli aggiornamenti, ma oggi il distacco era enorme. Sono sicuro del fatto che sia stato fatto un passo avanti, ma per qualche motivo la McLaren sembra essere ancora la più veloce. Penso che abbiamo visto ciò che cercavamo con gli agg Vai su Facebook

F1, Leclerc unico rivale delle Mc Laren. Hamilton sesto e ancora scontento; Ferrari: disastro Hamilton e super Leclerc.

F1, Leclerc unico rivale delle Mc Laren. Hamilton sesto e ancora scontento - Nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria dominio di Norris e Piastri, Charles dimostra che la sua Rossa è competitiva dietro ai due leader del Mondiale, mentre quella dell'inglese è in ritardo e ... Come scrive panorama.it

Leclerc: “Titolo alla McLaren? Guidare la Ferrari vale di più”. E su Hamilton… - (Adnkronos) – "Vittoria del titolo di uno tra Piastri e Norris? Si legge su msn.com