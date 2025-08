Il tracciato dell’Hungaroring continua a rivelarsi ostico per Charles Leclerc. Il ferrarista, che non è mai riuscito a partire in prima fila in Ungheria, ha chiuso le prove libere in terza posizione dietro alle dominanti McLaren di Norris e Piastri. A far sperare i tifosi delle Rosse, però, il distacco nei confronti dell’australiano: poco più di un decimo. Meno soddisfacente la sessione di Lewis Hamilton, che si è più volte lamentato del setup della sua vettura: l’ex campione del mondo chiude la Fp2 al sesto posto, dietro a Fernando Alonso, che aveva saltato l’Fp1 per un dolore alla schiena. Riscontri incoraggianti dalla simulazione gara nel finale della sessione, con i due ferraristi che fanno segnare tempi più che rispettabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, le McLaren dominano le libere in Ungheria: Norris il più veloce, Leclerc terzo