F1 Lando Norris | Sessione caotica so cosa voglio dalla macchina

Un venerdì positivo per Lando Norris. Il pilota di casa McLaren ha chiuso al primo posto entrambe le sessioni di prove libere valide per il GP dell’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito dell’Hungaroring. Segnali incoraggianti per il britannico che, nei due turni, ha regolato il compagno di scuderia Oscar Piastri, oltre che la Ferrari di Lewis Hamilton, apparendo brillante sia sul giro secco che sul passo gara. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato nel dettaglio la sua performance: “ Penso che questa sessione sia stata un po’ piĂą caotica – ha detto Norris – C’è stato qualche errore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Sessione caotica, so cosa voglio dalla macchina”

