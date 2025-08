F1 la McLaren detta legge anche nella FP2 all’Hungaroring Leclerc terzo e competitivo

Cambia la sessione ma non lo spartito all’Hungaroring, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP di Ungheria, quattordicesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Così come già accaduto nel primo turno, la McLaren ha infatti dettato legge anche nella FP2, confermando di partire per l’ennesima volta con i favori del pronostico. Nello specifico a segnare il miglior tempo è stato il britannico Lando Norris, abile a fermare il cronometro a 1:15.624 precedendo il connazionale Oscar Piastri, secondo con uno scarto di +0.291. Sono arrivate delle conferme tuttavia anche dalla Ferrari di Charles Leclerc, anche in questo contesto terza forza con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la McLaren detta legge anche nella FP2 all’Hungaroring. Leclerc terzo e competitivo

