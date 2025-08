F1 con Brad Pitt è il primo successo di Apple al cinema Tim Cook si congratula

Parlando agli azionisti, il CEO Apple in persona, Tim Cook, si è congratulato con gli autori di F1 - Il Film, che si è rivelato il più grande successo cinematografico di Apple. Ma come sono andate finora le altre produzioni originali della major destinate al grande schermo?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - F1 con Brad Pitt è il primo successo di Apple al cinema, Tim Cook si congratula

apple - successo - cook - brad

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia - Nel panorama delle produzioni televisive contemporanee, alcune apparizioni di figure di spicco del cinema assumono un valore simbolico e mediatico significativo.

Owen Wilson e la nuova commedia sportiva su Apple TV: un trend sorprendente dopo il successo nell’MCU - Nel panorama dello spettacolo, la carriera di Owen Wilson sta attraversando un momento di svolta significativa con l’ingresso in ruoli televisivi di rilievo.

Stick review: la nuova commedia sportiva di owen wilson su apple tv+ è un successo a modo suo - Nel panorama delle nuove produzioni televisive, si distingue la serie Stick, un mix di commedia sportiva e dramma che esplora temi di riscatto personale e rinascita.

