Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest il pilota del team di Maranello ha messo in mostra una delle sue migliori versioni stagionali confermando la sua buona forma attuale. La sessione pomeridiana ha visto il miglior tempo di Lando Norris in 1:15.624 con 291 millesimi sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo tempo per Charles Leclerc a 399 millesimi, quarto per Lance Stroll a 495, mentre è quinto il suo vicino di box Fernando Alonso a 609. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Charles Leclerc: "Buona giornata di lavoro. Domani proveremo ad avvicinarci alle McLaren"