Le McLaren iniziano con il piede giusto il fine settimana magiaro. Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, piazzano la doppietta al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring (con cielo nuvoloso, 25° per quanto riguarda l’atmosfera e 40° sul tracciato) abbiamo assistito ad un turno lineare con i piloti che hanno iniziato subito a spingere ed a mettere in evidenza i valori in pista. Per quanto visto in questi primi 60 minuti la McLaren è, nemmeno a dirlo, la scuderia da battere con la Ferrari che, tuttavia, non appare lontana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, buon inizio della Ferrari nel GP d’Ungheria: Leclerc tallona le due McLaren

