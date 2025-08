F1 Andrea Kimi Antonelli | Sono abbastanza soddisfatto di oggi ci manca ancora un po’ di velocità

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine delle due sessioni di prove libere è la McLaren la scuderia più veloce, con Lando Norris primo in entrambe le manche. Nelle FP2 il britannico è riuscito ad anticipare il suo compagno di squadra e leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha accumulato un ritardo di 291 millesimi. Inizio di settimana confortante quello della Ferrari che ha dimostrato velocità ed un ottimo passo gara. Charles Leclerc ha concluso in terza posizione la seconda sessione di libere a 399 millesimi dalla testa.

Andrea Amato lancia il Roma Sprint Festival, grande vetrina della velocità azzurra - Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Andrea Amato Andrea Amato è un grande appassionato di atletica e in nome di questa infinita passione ha ideato il Roma Sprint Festival, evento agonistico dedicato esclusivamente alle prove veloci dell’atletica, che vivrà il 20 giugno la sua quinta edizione sempre con la splendida cornice dello Stadio dei Marmi nella capitale.

Una difesa a due velocità per Andrea Sempio: i diversi metodi degli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati - Lui è il legale storico, con cinquant’anni di esperienza professionale, lei è una vecchia amica del loro assistito, sua coetanea, al fianco di Sempio fin dalla prima indagine contro di lui, quando era ancora una praticante

Canoa velocità, Carlo Tacchini nel C1 ed Andrea Schera nel K1 vanno in finale agli Europei! Eliminati i K4 - Tre delle otto imbarcazioni azzurre impegnate nella sessione mattutina della seconda giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia), superano lo scoglio delle semifinali ed approdano in finale.

Le prime 12 gare in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli sono state senza dubbio altalenanti sul piano dei risultati. Dopo un debutto da sogno, con il quarto posto ottenuto a Melbourne e diversi piazzamenti nella top ten messi a segno nelle successive gare attr Vai su Facebook

