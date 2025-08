Eyes of Wakanda spiegazione del finale | come si collega Black Panther e cosa significa l’introduzione di Iron Fist

Eyes of Wakanda è appena uscito su Disney+ e cambia tutto ciò che pensavamo di sapere sul franchise di Black Panther dei Marvel Studios. La serie segue diversi personaggi nel corso della Storia mentre tentano di recuperare e restituire potenti artefatti alla nazione isolazionista di Wakanda. Nel finale (ambientato nel 1896), veniamo introdotti a una Black Panther di 500 anni nel futuro, interpretata da Anika Noni Rose. La futura Regina di Wakanda ha viaggiato indietro nel tempo perché Wakanda e il mondo sono caduti in mano all’Orda aliena. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: eyes - wakanda - spiegazione - finale

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - La serie animata ambientata nella nazione fittizia di Black Panther sarà una delle prossime ad approdare in streaming su Disney+ Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda, arrivano le prime immagine della serie animata MCU - La prossima serie animata della Marvel, Eyes of Wakanda, si prepara a immergersi in una narrazione di spionaggio, presentando al pubblico la versione Wakandiana di James Bond.

Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy - Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy Annecy Animation Festival ha ospitato la premiere del primo episodio di Eyes of Wakanda, spin-off animato del franchise di Black Panther.

Black Panther: Eyes of Wakanda, spiegazione del sorprendente finale della serie Marvel; Eyes of Wakanda - Analisi, easter egg, spiegazione del finale e pareri sui quattro episodi della serie TV! (2025); Black Panther: Eyes of Wakanda, tutti i clamorosi camei segreti nella nuova serie Marvel!.

Black Panther: Eyes of Wakanda, spiegazione del sorprendente finale della serie Marvel - Scoprite come finisce Black Panther: Eyes of Wakanda, la nuova serie televisiva animata della Marvel ambientata nel MCU. Riporta serial.everyeye.it