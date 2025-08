Ex Milan svolta Jovic | vicino al Real Oviedo

2025-07-31 18:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’ex numero 9 del Milan è vicino a tornare in Spagna: c’è il Real Oviedo. Luka Jovic sembra aver sciolto i nodi sul suo futuro. L’ex numero 9 del Milan – che ha lasciato i rossoneri a parametro zero al termine del contratto lo scorso 30 giugno, dopo che il club meneghino ha deciso di non attivare la clausola per il rinnovo automatico per la stagione sportiva 20252026 – era vicinissimo a trasferirsi al Cruz Azul prima e al Getafe poi (con gli spagnoli che avevano raggiunto un accordo di massima con il giocatore). Tuttavia, come può svelarvi Calciomercato, Jovic ha deciso di non andare in Messico dopo profonde riflessioni con la famiglia e di accasarsi sì in Spagna, ma in un’altra società iberica: infatti, come confermato anche da Radio Marca, l’ex Fiorentina e Real Madrid è vicino a diventare un nuovo giocatore del Real Oviedo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com