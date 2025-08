Ex Lebole Bertelli | ‘Sì a uno spazio per la memoria delle operaie

“Apprezzo la vostra lettera e condivido la passione che avete espresso. Il segno del vostro impegno e il contributo che avete dato alla crescita della comunità aretina non potranno mai essere cancellati.” Con queste parole Patrizio Bertelli, presidente di Prada, risponde con sensibilità all’appello delle ex operaie della Lebole, le storiche “Leboline”, che gli avevano chiesto di lasciare un segno tangibile della loro memoria nell’area della fabbrica appena acquisita. Non ha esitato Bertelli, che martedì ha ufficializzato l’acquisto dell’area di via Ferraris, luogo simbolo della storia industriale di Arezzo e del lavoro femminile. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ex Lebole, Bertelli: ‘Sì a uno spazio per la memoria delle operaie

In questa notizia si parla di: bertelli - lebole - memoria - operaie

Il regalo di Bertelli alla sua Arezzo. Sta per acquistare l’area Lebole - Arezzo, 23 luglio 2025 – L’area Lebole cambia storia. Patrizio Bertelli firmerà il rogito tra una manciata di giorni, il 29 luglio.

Ex operaie Lebole, lettera a Bertelli: “Conservi la storia della fabbrica” - Arezzo, 31 luglio 2025 – Chiedono che rimanga un segno della loro storia nel progetto di rinascita della  Lebol  e, sotto il segno di Bertelli.

Patrizio Bertelli compra la ex Lebole - L'atto preliminare è pronto. Patrizio Bertelli, tramite l'immobiliare Peschiera, compra la ex Lebole.

Signore, difenderò la vostra storia. Bertelli risponde alle operaie Lebole; “Difenderò la vostra storia”: Patrizio Bertelli risponde alle ex operaie della Lebole; Ex Lebole, Bertelli: ‘Sì a uno spazio per la memoria delle operaie.

"Signore, difenderò la vostra storia". Bertelli risponde alle operaie Lebole - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

La lettera di mister Prada, Bertelli alle ex operaie di Arezzo: “Rimarrete nella storia” - Il patron di Prada ha scritto una lettera dopo l’appello delle ex operaie a non disperdere la memoria. Lo riporta msn.com