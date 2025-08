Ex Ilva Di Bello | Un quadro confuso e decisioni prese altrove

Tarantini Time Quotidiano Le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiariscono un passaggio decisivo nella vicenda ex Ilva, il Sindaco, già nei giorni scorsi, avrebbe trasmesso una propria proposta di accordo di programma. Un fatto che, se confermato, renderebbe di fatto superate molte delle iniziative avviate a livello locale nei giorni scorsi – dagli incontri pubblici alla richiesta di un Consiglio comunale monotematico – e spiega il clima di stallo politico e istituzionale. “Di fronte a decisioni maturate altrove o comunicate solo a posteriori – afferma l’Avv. Mirko Di Bello – è inevitabile chiedersi quale ruolo sia rimasto alle istituzioni cittadine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, Di Bello: “Un quadro confuso e decisioni prese altrove”

In questa notizia si parla di: ilva - decisioni - bello - quadro

Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Ora basta decisioni imposte, serve uno stop all’area a caldo” - Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha annunciato il ritiro delle dimissioni, presentate pochi giorni fa in segno di protesta per il clima di tensione e le minacce ricevute.

CONSIGLIO COMUNALE SU EX ILVA SI FARÀ IN PIAZZA? ANGOLANO (M5S): MA LE CARTE DA STUDIARE DOVE STANNO? Alla conclusione di una giornata certamente storica quanto emozionante per la sottoscritta, in occasione della prima seduta di ins Vai su Facebook