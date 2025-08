Ex Benevento Tosca trova squadra in Romania

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuova avventura per l’ex giallorosso Alin Tosca che ha impiegato poco più di un mese per trovare una squadra dopo la fine del contratto con il Benevento lo scorso giugno. Il 33enne difensore è tornato in Romania firmando un accordo con l’ Universitatea Cluj che milita in SuperLiga. Per lui si tratta di un ritorno in patria a distanza di otto anni quando indossava la prestigiosa maglia della Steaua Bucarest. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Benevento, Tosca trova squadra in Romania

