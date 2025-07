Europa League Braga e Midtjylland col brivido | lo Shakhtar elimina Besiktas

In Europa League è stata una serata per cuori forti con ben quattro partite su otto decide dopo i tempi regolamentari A chiudere il luglio calcistico son state le partite di Europa League. Infatti si stanno disputano i playoff della seconda competizioni più importante della UEFA con ben quattro partite su otto che hanno bisogno di supplementari o rigori per decretare la squadra vincitrice. Ci sono state dunque parecchie partite al limite fino all’ultimo con alcune eliminazioni importanti come quelle dell’Anderlecht per mano dell’Hacken mentre lo Shakthar ha avuto la meglio contro il Besiktas che dunque saluta nei turni preliminari di Europa League. 🔗 Leggi su Sportface.it