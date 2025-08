Estrazione istantanea vale 10mila euro nel napoletano | la vincita al 10eLotto

Oltre al Lotto e al SuperEnalotto, anche il 10eLotto premia la provincia di Napoli.A Marigliano, infatti, come riferisce Agimeg, sono stati vinti 10.000 euro con un ‘6’ in un’estrazione istantanea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: estrazione - istantanea - euro - 10elotto

Estrazione istantanea vale 10mila euro nel napoletano: la vincita al 10eLotto; Martedì 25 marzo. A Treviso (TV) in Borgo Cavalli vincita di 100.000€.; 10eLotto, gioca 3 euro e ne vince 100mila.

Lotto e 10eLotto: nel Lazio e in Campania vincite per quasi 80.000 euro - La Dea Bendata, nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, ha fatto tappa nel Lazio e in Campania. Segnala agimeg.it