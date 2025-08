Estorsioni in Croazia per conto dei Casalesi niente sconto di pena per ' Genny'

Nessuno sconto di pena per Gennaro Celentano detto ‘Genny’ esattore di rappresentanza del clan dei Casalesi all’Estero. E’ quanto disposto dalla prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Vincenzo Siani, che si è pronunciata sul ricorso proposto da ‘Genny’ avverso la pronuncia della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

