Estate Romana 2025 | gli appuntamenti da non perdere prima di Ferragosto

Musica, teatro, arte, cinema ed esperienze astronomiche per chi rimane in città Anche ad agosto, l’Estate Romana invita il pubblico alla scoperta della Capitale. Per chi resta in città , sono tante le iniziative promosse dall’ Assessorato alla Cultura di Roma: una vera e propria mappa culturale, un percorso che conduce attraverso l’arte, lo spettacolo e l’incanto delle serate estive. Dalle esperienze astronomiche  che svelano il cielo sopra la città alle suggestioni della grande musica, passando per il cinema, il teatro  e le grandi mostre, ogni evento è una tappa di un itinerario pensato per un pubblico di ogni età , che permette di vivere e riscoprire la Capitale in ogni suo angolo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Estate Romana 2025: gli appuntamenti da non perdere prima di Ferragosto

