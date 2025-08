Estate i consigli dell’Ordine dei Medici ai fiorentini che partono per le vacanze

Firenze, 1 agosto 2025 – “Una vacanza in salute inizia da piccoli gesti di buon senso. Eppure ogni anno, durante l’estate, arrivano o chiamano negli studi di tanti medici fiorentini pazienti con disturbi evitabili: dalle gastroenteriti ai colpi di calore, passando per punture di insetti e infezioni della pelle. Serve solo un po’ di attenzione in più per godersi le vacanze in sicurezza, soprattutto se si viaggia all’estero o in zone con condizioni igieniche diverse dalle nostre”. A dirlo è l’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, che si rivolge ai cittadini in partenza per le vacanze estive – così come a quelli che resteranno in città – con un appello alla prevenzione e alla consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate, i consigli dell’Ordine dei Medici ai fiorentini che partono per le vacanze

