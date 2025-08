Estate di caos sul RA2 Salerno – Avellino | lavori infiniti code chilometriche e zero trasparenza

Il Codacons Campania lancia l’allarme di diffida Anas, chiede alle prefetture di Salerno e Avellino di Vigilare. Il Codacons Campania ha inviato in data odierna una formale diffida ad ANAS S.p.A., e ha chiesto alle Prefetture di Salerno e Avellino di individuare soluzioni rapide ed efficaci per risolvere la gravissima situazione che interessa da mesi il tratto autostradale RA2 Salerno – Avellino, divenuto un vero e proprio incubo per migliaia di automobilisti e utenti della strada. Il Codacons sottolinea come i lavori di manutenzione avviati già dalla scorsa estate stiano proseguendo senza una comunicazione trasparente e puntuale alla cittadinanza riguardo ai tempi di conclusione e all’impatto effettivo sulla viabilità . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

