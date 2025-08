Esselunga i sindacati | Raggiunto accordo sulle condizioni di lavoro dei driver che consegnano la spesa a domicilio

È stato raggiunto un accordo triennale di filiera per le consegne dell’ultimo miglio per Esselunga dopo le proteste delle scorse settimane. A comunicarlo congiuntamente sono stati i sindacati FiltCgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che hanno sottoscritto l’accordo con le societĂ Deliverit Srl, B&V Logistics Srl e Cap Delivery Srl, “un importante passo avanti – dichiarano – per il settore delle consegne a domicilio, garantendo agli autisti migliori condizioni di lavoro, retributive, normative, sicurezza e relazioni industriali”. L’intesa, come poi ribadito e spiegato dalle organizzazioni sindacali, “impone standard elevatissimi di legalitĂ , soliditĂ economico finanziaria e rispetto delle normative, a partire dall’applicazione del ccnl logistica, trasporto, merci e spedizione, che prevede anche elevati standard di sicurezza, per i fornitori attuali e futuri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Esselunga, i sindacati: “Raggiunto accordo sulle condizioni di lavoro dei driver che consegnano la spesa a domicilio”

