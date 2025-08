Espulsione dei migranti in Albania un’altra sentenza-scandalo della Corte Ue Il governo | Solita invasione di campo

La mano pesante dei giudici, ancora una volta, s i abbatte sulle decisioni politiche mentre la gamba tesa prova a spaccare quel modello che l’Italia sta sperimentando e l’Europa vuole adottare sulle espulsioni e i rimpatri dei migranti clandestini. La decisione della Corte di Giustizia della Ue arriva puntuale, ancora una volta, a mettere i bastoni tra le ruote del governo puntando sui cavilli dei regolamenti sui “paesi sicuri”, che come piĂą volte abbiamo visto spesso e volentieri coincidono non solo con quelli di destinazione dei migranti, ma anche quelli nei quali tutti noi europei andiamo tranquillamente a fare le vacanze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Espulsione dei migranti in Albania, un’altra sentenza-scandalo della Corte Ue. Il governo: “Solita invasione di campo”

Trump contro la Corte Suprema: “Blocca espulsione dei migranti” - (Adnkronos) – Donald Trump contro la Corte Suprema, che secondo il presidente ostacola l'espulsione di immigrati illegali, compresi criminali.

Migranti, proposta della Commissione Ue per facilitare l’espulsione dei richiedenti. Amnesty: “Cinica” - Se il concetto di paese d’origine sicuro, al centro del confronto tra politica e magistratura sui centri in Albania e dell’ormai prossima sentenza della Corte di giustizia europea, serve a esaminare in modo sommario le richieste d’asilo e a comprimere garanzie e termini per fare ricorso, quello di paese terzo sicuro consente agli Stati dell’Unione europea di dichiarare inammissibili le domande e di espellere il richiedente verso il paese terzo che si ritiene in grado di offrire adeguate garanzie.

"Vanno presi in custodia per l'espulsione". Merz adotta la "linea Meloni" sui migranti - La Germania ribadisce la stretta sui migranti e Merz mette l'accento tra chi si è integrato nel Paese e chi, invece, non rispetta le donne e la polizia

La corte di giustizia europea boccia la linea Meloni sui migranti in Albania e i paesi sicuri - "La designazione dei paesi sicuri sia valutata dai giudici", dice la corte di Lussemburgo, chiamata a esprimersi dal Tribunale di Roma. ilfoglio.it scrive