Esplosione in via dei Gordiani torna a casa uno dei poliziotti feriti

Torna a casa Francesco D'Onofrio, uno dei poliziotti rimasti feriti prestando soccorso durante l'incendio che lo scorso 4 luglio ha interessato un distributore di carburante a Roma in via dei Gordiani. A darne notizia è il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che commenta: "Il ritorno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sono almeno dieci i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani a Roma. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l' Vai su Facebook

