Esplosione in un appartamento a Corato | grave una bambina di 11 anni

Due feriti in seguito allo scoppio di una bombola di GPL. Un grave incidente si è verificato a Corato, in provincia di Bari, dove una bombola di GPL è esplosa all'interno di un appartamento, causando un incendio. L'esplosione ha provocato due feriti, entrambi trasportati d'urgenza in ospedale. Le vittime sono una bambina di 11 anni e una donna di 42 anni. La bambina è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, la bambina è ricoverata in condizioni gravi al Policlinico di Bari. Anche la donna coinvolta si trova nella stessa struttura ospedaliera.

