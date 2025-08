Esplosione e incendio in una casa a Corato gravi una donna e una bambina | ustioni sul 50% del corpo

Esplosione in una casa a Corato, poi l'incendio: gravi una donna e una bambina. Ipotesi fuga di gas da una bombola di Gpl, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione e incendio in una casa a Corato, gravi una donna e una bambina: ustioni sul 50% del corpo

Intervento #vigilidelfuoco in corso a Corato (BA) per l'esplosione di una bombola di GPL e successivo #incendio in un appartamento: 2 persone ferite soccorse dalle squadre, in atto messa in sicurezza della zona interessata dallo scoppio [#1agosto 11:30] Vai su X

Corato, esplosione in una casa: due donne ustionate gravi - Paura a Corato, nel Barese, per l’esplosione di una bombola di GPL all’interno di un’abitazione al piano terra di via San Vito. Da trmtv.it

Esplode bombola del gas, fiamme in casa a Corato: ferite una bambina di 11 anni e una donna - Un incendio provocato con ogni probabilità, dalla esplosione di una bombola del gas, è divampato in una abitazione a piano terra di via San Vito, nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari. msn.com scrive