Esplode una cabina elettrica | due operai restano feriti Uno di loro ricoverato in gravi condizioni L’incidente a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato oggi, venerdì 1 agosto, a Roma, quando due operai sono rimasti feriti a causa dell’esplosione di una cabina elettrica privata in via Geata. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8:30 del mattino, causando danni e generando il panico nella zona. L’intervento dei soccorsi. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i medici del 118, insieme ai vigili del fuoco, ai tecnici e agli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale. I due operai sono stati rapidamente soccorsi: uno è stato trasportato in codice rosso al Sant’Eugenio, in gravi condizioni, mentre l’altro è stato portato al Policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplode una cabina elettrica: due operai restano feriti. Uno di loro ricoverato in gravi condizioni. L’incidente a Roma

