Esplode bombola del gas e scoppia un incendio a Corato | bimba di 11 anni e una donna in pericolo di vita

Una bambina di 11 anni svizzera e un'amica di famiglia si trovano gravissime in ospedale perché rimaste vittime dell'esplosione di una bombola del gas che ha innescato un incendio: si trovavano in un appartamento nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

