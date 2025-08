Esodo estivo sarà un week end da bollino nero sulle strade Più rinforzi per il Giubileo dei Giovani

Si preannuncia un weekend da bollino nero per il traffico intenso tra il 1° e il 3 agosto, a causa del massiccio flusso di veicoli diretti verso Roma, dove si terrà il Giubileo dei Giovani 2025. Lunghe code sono attese anche per chi lascerà la Capitale per le vacanze estive. Anas prevede che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare - Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell’Autostrada dell’acqua.

Maltempo, allagamenti e traffico in tilt: mattina da bollino nero a Milano - Milano paralizzata dalla pioggia. Nella mattina di oggi, giovedì 22 maggio, la città si è svegliata sotto la pioggia incessante e le ripercussioni sul traffico cittadino si stanno facendo sentire.

Maltempo, allagamenti e traffico in tilt: mattina da bollino nero a Milano. Seveso e Lambro in soglia d'attenzione - Milano paralizzata dall'acqua. Nella mattina di oggi, giovedì 22 maggio, la città si è svegliata sotto la pioggia incessante e le ripercussioni sul traffico cittadino si stanno facendo sentire.

