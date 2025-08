Anas potenzia i presìdi e sospende oltre 1.300 cantieri per garantire viaggi sicuri. Sabato 2 agosto bollino nero, domenica bollino rosso. L’esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. Nell’intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull’intera rete stradale e autostradale Anas (Società del Gruppo FS). La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Esodo estivo 2025: traffico da bollino nero, oltre 13 milioni di spostamenti previsti