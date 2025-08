Esodo estivo 2025 primo weekend da bollino nero | le strade più trafficate e i giorni da evitare

Ci siamo. Con l'inizio di agosto e le vacanze estive alle porte, milioni di italiani si riverseranno sulle autostrade italiane per spostarsi verso le località di villeggiatura. Proprio la giornata di domani, sabato 2 agosto, sarà la prima da bollino nero, almeno per quanto riguarda la mattina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: bollino - nero - esodo - estivo

Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare - Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell’Autostrada dell’acqua.

Maltempo, allagamenti e traffico in tilt: mattina da bollino nero a Milano - Milano paralizzata dalla pioggia. Nella mattina di oggi, giovedì 22 maggio, la città si è svegliata sotto la pioggia incessante e le ripercussioni sul traffico cittadino si stanno facendo sentire.

Maltempo, allagamenti e traffico in tilt: mattina da bollino nero a Milano. Seveso e Lambro in soglia d'attenzione - Milano paralizzata dall'acqua. Nella mattina di oggi, giovedì 22 maggio, la città si è svegliata sotto la pioggia incessante e le ripercussioni sul traffico cittadino si stanno facendo sentire.

Al via il grande esodo estivo: bollino nero sabato mattina su strade e autostrade http://dlvr.it/TMDySn #MOBILITÀ Vai su X

Milioni di italiani sono in partenza per le vacanze, e l'esodo estivo è entrato nella sua fase clou. Per il primo weekend di agosto è previsto infatti bollino nero sulle autostrade italiane. A confermarlo sono le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, che p Vai su Facebook

Traffico, bollino nero sabato 2 agosto: scatta l'esodo. Quando partire? Quali strade e orari da evitare? E quando ci sarà il rientro?; Esodo estivo, nel weekend oltre 13 milioni di spostamenti. Sabato mattina bollino nero; L’esodo estivo entra nel vivo: weekend da bollino nero per la viabilità .

Traffico del weekend da bollino nero, le stime di Anas sull’esodo estivo - Scatta, per via del grande esodo, il divieto di transito dei veicoli pesanti da oggi, venerdì 1° agosto: non circoleranno dalle 16. Secondo tg.la7.it

Traffico, bollino nero nel weekend e via all'esodo estivo: quando partire e le strade da evitare - Il weekend da venerdì 1 a domenica 3 porterà rallentamenti significativi su strade e autostrade ... Lo riporta leggo.it