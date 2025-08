Esodo 13 milioni in viaggio nel primo weekend di agosto

Sono più di 13 milioni le persone che si metteranno in marcia sulle strade del nostro Paese, nel primo weekend d'agosto, secondo quanto previsto dall'Anas. Ancora poche ore e il bollino, da rosso, passerà al colore nero: è infatti atteso sabato 1 agosto il picco delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche di mare e montagna per le tanto attese vacanze estive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esodo, 13 milioni in viaggio nel primo weekend di agosto

In questa notizia si parla di: agosto - milioni - primo - esodo

InfoCert, da agosto lo SPID si paga. Eppure per i gestori sono arrivati 40 milioni di euro - Sei euro all’anno, con il primo anno gratuito. InfoCert ha deciso, dopo Aruba, di far pagare lo SPID.

Turismo, spiagge e riviere motore dell’estate: tra giugno e agosto attesi 110 milioni di presenze - Spiagge e riviere si confermano motore dell’estate:  tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del  +2% e del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Aumento in vista per i pedaggi delle autostrade, l’incasso da 37 milioni di euro: cosa cambia dal 1° agosto - A partire dal primo agosto potrebbe scattare un nuovo aumento dei pedaggi autostradali. Lo prevede un emendamento al decreto Infrastrutture, che mira a introdurre un rincaro di un millesimo di euro al chilometro per tutte le classi di pedaggio: dalle auto e moto (classi A e B) fino ai mezzi pesanti (classi 3, 4 e 5).

Bollino nero per la Statale 36: è tempo di esodo estivo In questo primo weekend di agosto attesi oltre 13 milioni di spostamenti. Anas lancia l’allerta #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #Colico #Lecco #Newslecco #Notizielecco #Italia #Milan Vai su Facebook

Milioni di italiani sono in partenza per le vacanze, e l'esodo estivo è entrato nella sua fase clou. Per il primo weekend di agosto è previsto infatti bollino nero sulle autostrade italiane. A confermarlo sono le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, che p Vai su X

Traffico in autostrada, bollino nero per il primo weekend di agosto; Esodo estivo 2025, primo weekend da bollino nero: le strade più trafficate e i giorni da evitare; ANAS, L’ESODO ENTRA NEL VIVO PRIMO BOLLINO NERO DELL’ESTATE A LUGLIO REGISTRATI 234,7 MILIONI DI SPOSTAMENTI SOSPESI 1348 CANTIERI, L’81% DEL TOTALE.

Traffico da bollino nero nel primo weekend di agosto, attesi oltre 13 milioni di spostamenti - Traffico da bollino nero nel primo weekend di agosto: attesi oltre 13 milioni di spostamenti su strade e autostrade italiane. Come scrive blitzquotidiano.it

Traffico in autostrada, bollino nero per il primo weekend di agosto - Il traffico più intenso si registrerà soprattutto nella mattinata di sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero soprattutto verso le località di mare al Sud, di montagna al Nord e ... Riporta tg24.sky.it