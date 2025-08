“Bisogna lavorare per imparare a leggere la montagna, sapere dove andare e dove non andare ” e “il problema è che questo non lo fa chi in montagna si improvvisa alpinista”: così Reinhold Messner pochi giorni fa, dopo i crolli di roccia sulle Dolomiti del Brenta. Parole che vengono in mente raccontando quanto accaduto proprio in quelle zone nelle scorse ore (che non è un caso isolato): “Sono bloccato sul sentiero della Ferrata Berti, cadono sassi dall’alto”, le parole di un escursionista inglese, 60 anni, che ha ignorato il divieto di accesso e si è trovato in mezzo alle frane. Una ferrata chiusa con un’ordinanza del sindaco di San Vito di Cadore (il divieto è in entrambi i punti di accesso, ovvero sia da Cortina che da San Vito). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Escursionista inglese ingora il divieto di accesso e si trova in mezzo alle frane: “Sono bloccato sulla ferrata Berti, cadono sassi dall’alto”