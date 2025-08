erutta vulcano in indonesia colonna di cenere di 10 chilometri

Un vulcano indonesiano ha eruttato una colonna di cenere alta 10 chilometri sormontata da fulmini settimane dopo che un'altra sua enorme eruzione aveva causato decine di cancellazioni di voli a Bali il mese scorso. Il Lewotobi Laki-Laki, un vulcano alto 1.584 metri, si trova nell'isola turistica di Flores, ad est di Giacarta. "L'altezza della colonna eruttiva è stata osservata a circa 10.000 metri sopra la cima", ha affermato l'agenzia vulcanologica indonesiana. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. L'eruzione è stata innescata da un accumulo di gas nelle ultime settimane, ha dichiarato il capo dell'agenzia geologica Muhammad Wafid in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

