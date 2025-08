L’aria era immobile, carica di una tensione silenziosa, un’attesa che si avvertiva sulla pelle. Il suono è arrivato all’improvviso, un rombo profondo che ha fatto tremare la terra. La cima della montagna ha iniziato a fumare, poi una colonna scura è salita rapida verso il cielo, portando con sé una scarica elettrica che illuminava la sera. Non c’era da fare nulla se non assistere, con un misto di meraviglia e timore, a una forza della natura che ha dato prova di sé. La gente del posto ha saputo subito che non era un’eruzione qualunque. L’odore di zolfo ha riempito l’aria. La cenere ha cominciato a cadere, sottile e grigia, ricoprendo ogni cosa con un velo inquietante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Erutta il vulcano, colonna di cenere alta 10 chilometri: immagini spaventose!