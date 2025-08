eros ramazzotti torna con il mio giorno preferito brano scritto con calcutta e tommaso paradiso

Eros Ramazzotti si affida a due cantautori indie per il suo ritorno in radio, il prossimo singolo è Il mio giorno preferito. A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale Una storia importante World Tour, Eros Ramazzotti pubblica venerdì 22 agosto il nuovo singolo Il mio giorno preferito (Mi día preferido) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia RecordsSony Music Italy su licenza Eventim Live International. Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – Il mio giorno preferito è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

