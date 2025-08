Eros Ramazzotti il 22 agosto esce singolo ‘Il mio giorno preferito’

A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale ‘Una storia importante world tour’, Eros Ramazzotti pubblica venerdì 22 agosto il nuovo singolo ‘Il mio giorno preferito’ (‘Mi día preferido’) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia RecordsSony Music Italy su licenza Eventim Live International. Il brano è scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano ed è prodotto da CanovA in versione italiana e spagnola. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti lancia un contest mondiale esclusivo che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eros Ramazzotti, il 22 agosto esce singolo ‘Il mio giorno preferito’

