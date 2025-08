Equilibri di Bilancio 2025 | il Comune di Dugenta chiude i contenziosi sugli espropri

Nella Adunanza di oggi, il Consiglio comunale ha approvato la Delibera con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio in relazione all'esercizio finanziario 2025. Nel merito, si è evidenziato come l'Ente gestisca le proprie finanze in modo corretto e trasparente, evitando situazioni di deficitarietĂ . Si e' altresì specificato come l'importo accantonato ad inizio anno, e destinato al Fondo crediti di dubbia esigibilitĂ , sia stato ridotto, vista la capacitĂ di riscossione registrata dell'Ente nel primo semestre 2025.

Dugenta, approvati gli equilibri di bilancio 2025: investimenti per il PUC e chiusura definitiva delle pratiche di esproprio.

