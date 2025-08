Equalize Pazzali resta in libertà Non può reiterare il reato

Enrico Pazzali resta libero. Il tribunale del Riesame di Milano, che ha condiviso la linea del gip che disse di no all'arresto, ha stabilito che non è necessario mettere ai domiciliari l'ex presidente di Fiera Milano finito al centro della bufera per il caso degli «spioni» di Equalize. Un'inchiesta che ha messo in luce un presunto saccheggio di dati a circa 650 persone e imprese da parte della società, ora chiusa. Sebbene venga considerato dai giudici la «mente illecita » della associazione, insieme all'ex superpoliziotto Carmine Gallo, mancato alcuni mesi fa, Pazzali infatti non potrebbe reiterare il reato e non è giustificata quindi una sua limitazione della libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Equalize, Pazzali resta in libertà. "Non può reiterare il reato"

Perché Enrico Pazzali, indagato nel caso Equalize, tornerà ad essere presidente di Fondazione Fiera Milano - Enrico Pazzali, torna presidente di Fondazione Fiera Milano. Il manager, indagato per il caso dei presunti dossieraggi commessi attraverso l'agenzia investigativa Equalize, ha ritirato l'auto sospensione con cui aveva momentaneamente rinunciato alla carica.

Equalize, Pazzali resta indagato e i pm lo vorrebbero arrestare. Ma lui si revoca la sospensione e torna alla guida della Fondazione Fiera di Milano - Come nulla fosse successo, Enrico Pazzali torna alla guida di Fondazione Fiera Milano. Il manager si era auto-sospeso nello scorso ottobre, indagato per associazione a delinquere nello scandalo Equalize: secondo l’accusa – i pm avevano chiesto i domiciliari, negati dal gip – Pazzali faceva parte di un sistema di dossieraggi messo in piedi anche grazie ad accessi illeciti a banche dati online riservate.

Scandalo Equalize, Pazzali auto-sospende l’auto-sospensione e torna ai vertici di Fondazione Fiera. Majorino: “Fontana tace, è ricattato?” - Ha auto-sospeso la propria auto-sospensione. Parliamo di Enrico Pazzali, il manager che ieri è tornato a sorpresa alla guida di Fondazione Fiera Milano.

Inchiesta Equalize, Pazzali resta in libertà: la decisione del Riesame. Renzi si costituirà parte civile Ravvisati "gravi indizi" di colpevolezza nei confronti di tutti gli indagati, ma non le esigenze cautelari

