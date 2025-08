Entra nell' ex ospedale ed aggredisce con un coltello un medico

“L’aggressione al collega al poliambulatorio di Anagni è l’ennesima dimostrazione di come siamo di fronte a una vera e propria emergenza”. A dirlo è Paolo Saragosa, segretario provinciale della Cisl Medici di Frosinone che ha commentato quanto successo questa mattina nell'ex ospedale della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - entra - aggredisce - coltello

Ragazzi On the Road entra nell’ospedale di Bergamo: nuove esperienze post-incidente - LA NOVITÀ. Esperienze post-incidente e realtà senza filtri: si rafforza la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’associazione Ragazzi On the Road.

Le si rompono le acque ed entra in travaglio prima del Tg, conduttrice resta in diretta per 3 ore: “Preferisco essere qua che in ospedale” - Mercoledì 21 maggio, Olivia Jaquith, conduttrice di WRGB, una rete affiliata alla CBS di Schenectady, New York, ha annunciato insieme alla sua collega Julia Dunn che le si erano rotte le acque poco prima dell’inizio del telegiornale.

Perché medici e infermieri ci potranno filmare durante le visite: la body-cam entra in ospedale - Il 26 aprile una donna è entrata all’ospedale Maggiore di Chieri (Torino) con un coltello lungo 20 centimetri: voleva uccidere il medico che riteneva responsabile della morte del compagno durante un intervento di rianimazione.

#Jesolo – Aggredisce i Carabinieri in piazza. Arrestato 30enne in stato psicofisico alterato Momenti di tensione nei giorni scorsi a Jesolo Lido, dove un uomo di 30 anni, di origine straniera, è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico uffi Vai su Facebook

Entra nell'ex ospedale ed aggredisce con un coltello un medico; Padova, entra al pronto soccorso di Cittadella con un coltello e aggredisce sanitari e carabinieri: fermato con il taser; Paziente 63enne accoltella un operatore all'ospedale di Reggio Calabria.

Ubriaco aggredisce un 22enne con il coltello: la lite tra il 54enne e ... - Dopo la visita al punto di primo intervento dell'ex ospedale al mare, e poi del Suem gli è stata ... Secondo ilgazzettino.it

Ubriaco aggredisce infermiere in ospedale Genova, arrestato - Regione Liguria Ubriaco aggredisce infermiere in ospedale Genova, arrestato Ennesima aggressione all'ospedale Villa Scassi GENOVA, 11 luglio 2025, 15:45 Redazione ANSA - Riporta ansa.it