Entra in servizio Athena la nuova nave green della flotta Bluferries

Una nuova nave green per i collegamenti nello Stretto di Messina. Da oggi entra in servizio Athena, l’ultima arrivata della flotta Bluferries, societĂ di FS Logistix, la societĂ del Gruppo FS (guidato dall’AD Stefano Antonio Donnarumma), attiva nel trasporto marittimo tra Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: entra - servizio - athena - nave

Mestre, entra in servizio la rete elettrica rinnovata e potenziata - Si è conclusa la prima fase del piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di Mestre, operato da E-Distribuzione e rientrante negli obiettivi Pnrr.

Aeronautica Militare, entra in servizio il nuovo addestratore T-345A - Roma, 12 giu. (askanews) – All’aeroporto militare di Galatina (Lecce), sede del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli, ha avuto luogo la cerimonia di “passaggio di consegne” tra il T-339A e il T-345A, il nuovo velivolo da addestramento basico e basico-avanzato dell’Aeronautica Militare.

Aeronautica militare: alla Scuola di volo di Galatina entra in servizio il nuovo addestratore - GALATINA – Un simbolico passaggio di consegne, questa mattina, nell’aeroporto di Galatina, sede del 61esimo Stormo e del decimo Reparto manutenzione velivoli.

Athena, la nuova nave ibrida di Bluferries; Athena, la nuova nave green di Bluferries è arrivata a Messina; Arriva “Athena”: la nuova nave green di Bluferries.

Stretto di Messina, FS Logistics: entra in servizio Athena nuova nave green di Blueferries - Da oggi entra in servizio Athena , l’ultima arrivata della flotta Bluferries, società di ... Scrive messina.gazzettadelsud.it

FS Logistix: entra in servizio Athena, nuova nave green di Bluferries - Da oggi entra in servizio Athena, l’ultima arrivata della flotta Bluferries, società di FS Logistix, la soc ... Come scrive ferpress.it