Enrico Galiano torna sulle reazioni al suo post del bacio tra Hitler e Netanyahu | Per alcuni criticare viene prima di capire

«Se qualcuno pensa che dire ‘genocidio’ pubblicamente, oggi, con un seguito come il mio, sia comodo, non ha davvero idea di cosa sta dicendo».Enrico Galiano è intervenuto così oggi, venerdì 1° agosto, sui suoi canali social, dopo le centinaia di commenti al post dell'altro ieri in cui aveva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: enrico - galiano - post - torna

"Quel posto che chiami casa": di cosa parla il nuovo libro di Enrico Galiano e quando esce - Nuovo libro in uscita per Enrico Galiano. "Quel posto che chiami casa", edito da Garzanti, uscirà nelle librerie martedì 13 maggio.

Tour della prevenzione - Incontro con Enrico Galiano - Sarà Enrico Galiano l’ospite d’onore della tappa del tour della prevenzione in arrivo a Villorba venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 20.

«Era un grido d’aiuto»: Enrico Galiano spiega perché ha condiviso la lettera di una studentessa ai docenti - «Ho sbagliato a pubblicare quella lettera?» Se lo chiede sui suoi canali social Enrico Galiano. Qualche giorno fa lo scrittore e docente pordenonese aveva deciso di pubblicare la lettera choc che una studentessa aveva affisso sulla bacheca della sua scuola e aveva chiesto di commentare le sue.

Dopo il post dell’altro ieri, sono arrivati centinaia di commenti. Alcuni pieni di gratitudine. Altri pieni di rabbia. Alcuni in contrasto ma senza puntare il dito (e vi ringrazio), altri invece intrisi di giudizi e moralismo. Come al solito, ti restano poi più impressi i second Vai su Facebook

Enrico Galiano torna sulle reazioni al suo post del bacio tra Hitler e Netanyahu: «Per alcuni criticare viene prima di capire»; All'incontro con Enrico Galiano solo con una media voto alta, lo scrittore su Facebook: Basta con la bufala dei 'più meritevoli', la scuola non seleziona, ma valorizza; Galiano e la punteggiatura, una lezione online tutta da ridere.

L’arte di sbagliare alla grande, la lezione di Galiano nel chiostro ... - L’arte di sbagliare alla grande, la "lezione" di Galiano nel chiostro di piazza Duomo 2 Minuti di Lettura venerdì 2 maggio 2025, 14:13 ... Segnala quotidianodipuglia.it

«I sogni sono come stelle: quando si fa buio, seguili per ritrovare la ... - , e più i sogni sono grandi, più la strada è in salita. Secondo leggo.it