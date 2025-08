Oramai è un’alleata da esibire come un trofeo per le sinistre, neppure un minimo di decenza, la Corte europea si mette nuovamente di traverso all’applicazione del modello Albania perseguito dal governo Meloni. Un prototipo attenzionato con favore anche dagli altri paesi Ue frutto dell’accordo tra Roma e Tirana. La Corte di Lussemburgo lavorando sui cavilli dei regolamenti sui “paesi sicuri” ha bloccato la possibilitĂ degli Stati membri di designare come Paese di origine sicuro un Paese terzo “che non soddisfi, per alcune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione”. Uno stop “fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ennesimo assist delle toghe alle sinistre che gongolano. FdI: ora basta, vogliono sostituirsi alla politica