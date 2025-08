Engwe Mapfour N1 Pro | e-bike in carbonio per la città elettrica e tecnologica

Serve davvero una bici elettrica in carbonio come la Engwe Mapfour N1 Pro per andare in ufficio o girare in città? Probabilmente no, ma dopo averla provata si apprezza quel vantaggio dato dal peso ridotto. Parliamo di una eBike, una bici elettrica a pedalata assistita, pensata per l’ uso urbano, ma con soluzioni in termini di materiali che arrivano dal mondo delle bici da corsa: telaio in fibra di carbonio, motore centrale, batteria a ricarica rapida e una dotazione smart da fare invidia a certi scooter dato che c'è anche l'antifurto. tutto in 19 kg. Si potrà dire "buona la prima" da un'azienda che, finora, ci aveva abituato prevalentemente alle fat bike o alle bici pieghevoli? Scopriamolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

