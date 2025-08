Energia atomica in calo boom di rinnovabili

Gianni Silvestrini: rappresentava il 17% dell’elettricità prodotta nel 1996 e ora è al 9,5%. L’aspetto critico è la finanziabilità : gli ultimi progetti sono falliti perché tempi e costi si sono moltiplicati. Una centrale in Italia al 2040 tecnicamente è fattibile, ma l’accettabilità sociale rimane un grosso problema. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Energia atomica in calo, boom di rinnovabili

Nucleare: Regione Lombardia firma accordo con l'Agenzia per l'energia atomica - Valorizzare il ruolo dell'energia nucleare per accelerare il percorso di transizione ecologica; favorire la condivisione di competenze per l'utilizzo di questa fonte in settori strategici come la medicina e l'agricoltura; promuovere la cooperazione internazionale come strumento privilegiato per.

Merz appoggia la Francia sull'energia atomica - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, potrebbe aprire una nuova pagina della politica climatica europea.

Nucleare, Regione Lombardia firma accordo con l'agenzia per energia atomica: "Strada percorribile" - Siglato a Milano un protocollo d'intesa sull'uso 'pacifico' dell'energia nucleare. Si tratta del primo memorandum siglato in assoluto dall'Ageniza internazionale per l'Energia atomica a livello regionale.

Energia solare in aumento e moduli fotovoltaici con prezzi in calo - 0,145 €/Wp per i moduli fotovoltaici completamente neri, stabile rispetto a maggio e aprile 2025.